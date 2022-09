Soirée de soutien Paris Luttes Info / coordination antirepression La Parole Errante, 8 octobre 2022, Montreuil.

Soirée de soutien Paris Luttes Info / coordination antirepression Samedi 8 octobre, 18h00 La Parole Errante

La coordination antirépression et Paris-luttes info ont besoin de votre aide, et organisent une grande soirée de soutien le 8 octobre dans la grande salle de la Parole Errante.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue 93100 Montreuil

Pour cet automne qui s’annonce offensif, la coordination antirépression et Paris-luttes info seront des outils essentiels pour construire et promouvoir les solidarités et l’offensive, comme ils l’ont été pendant la loi travail, les gilets jaunes, le mouvement des retraites, les marches des solidarités… Ces deux collectifs ont besoin de votre aide, et organisent une soirée de soutien le 8 octobre à la Parole Errante.

Si t’as prévu de passer l’automne à battre le pavé, mieux vaut investir dans l’antirep que dans la cryptomonnaie !

La Coordination contre la répression et les violences policières s’est créée en 2016 au sein du mouvement contre la loi Travail et s’est donnée pour but de combattre la répression face aux mobilisations sociales, dans les quartiers ou contre les migrant.es. Pour cela, elle propose de bâtir une défense politique et collective et tente de construire une chaîne de soutien de l’avant-interpellation jusqu’à la sortie de prison ou du CRA le cas échéant. Depuis 2016, la Coordination s’est retrouvée engagée auprès des Gilets Jaunes, du mouvement contre la réforme des retraites, des contestations des lois Sécurité Globale et Séparatisme, des manifs contre le pass sanitaire, des occupations de facs ou de lycées et à contester collectivement les amendes en manif ou dans les quartiers. L’argent récolté servira à payer les frais d’avocat-e-s des personnes arrêté-e-s.

Le site Paris Luttes Info, lui, est aussi bien un relais qu’une caisse de résonance des luttes, résistances et conflictualités en cours, dans Paris et ses banlieues. Il s’inscrit dans une perspective anticapitaliste, antiautoritaire et révolutionnaire et cherche à diffuser infos, récits, réflexions, témoignages et appels à agir. Il appartient au réseau Mutu dont les sites sont hébergés sur un serveur qui lui est propre, géré entièrement par des militant.e.s pour assurer son autonomie et sa sécurité.

C’est un coût en matériel mais aussi en électricité et en bande passante. À cela s’ajoutent des dépenses pour faire connaître le site (affiches, flyers, cartes).

Au programme :

Des concerts bien sûr :

la fanfare de Paris 8

Lynx (rap)

Barbara ? not dead (punk accoustique)

Emancipating Pit Fighting Fish (punk)

Bécane – Technommunism (Tech-house populaire et démocratique)

mais aussi :

de la bouffe vegan à prix libre (pizzas…)

Une tombolanar où tout le monde sera gagnant – tente ta chance pour les lots black bloc, gilet jaune, squatteur, syndicaliste, etc ;

une expo photo ;

une bourse aux livres ;

des tables de collectifs à soutenir.

Le tout dans ce beau lieu qu’est la Parole Errante, qui accueille toute l’année des rendez-vous autour de différentes luttes et expressions militantes grâce au travail du collectif La Parole Errante Demain.

Venez fêter la fin de l’abondance à la Parole Errante, et dansons dans le froid avant que tout chauffe !

Rendez-vous le 8 octobre à partir de 18h à la Parole Errante (9 rue François Debergue à Montreuil).

Note

Le port du masque en intérieur est recommandé !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T18:00:00+02:00

2022-10-08T23:59:00+02:00