Assises des luttes locales d'Île-de-France Samedi 1 octobre, 11h00 La Parole errante demain – 9 Rue François Debergue, 93100, Montreuil – (métro Croix de Chavaux)

Thèmes : Lutte des migrant·es et sans-papiers, antiracisme politique, décolonisation Éducation populaire Lutte pour la protection de l’environnement, écologie Lutte des classes, travail et internationalisme Type d’événement : Réunion publique Pour la première fois, les collectifs en lutte contre des Grands Projets Inutiles et Imposés en Île-de-France se réunissent et vous invitent à venir les rencontrer. Alors que l’Île-de-France est déjà la région la plus artificialisée, les bétonneurs continuent de détruire les terres agricoles et naturelles de la région. Grand Paris, Jeux Olympiques, aviation… autant de projets qui se font en total déni de l’urgence climatique, de la justice sociale et de la démocratie. Lors de cet été caniculaire, les catastrophes climatiques ont rythmé le quotidien. Or, nous ne pouvons pas nous y habituer ! Lorsque le GIEC nous rappelle que chaque dixième de degré compte, c’est chaque dixième d’hectare qui doit être protégé des bétonneurs et des mains des puissants. Les luttes locales d’Île-de-France résistent en portant des recours en justice, en organisant des mobilisations citoyennes, en bloquant, en s’opposant… Et iels obtiennent des victoires ! Cette année, ce sont les Jardins ouvriers d’Aubervilliers qui ont gagné en justice. Malheureusement ces victoires arrivent parfois trop tard, et sont encore trop rares. Citoyen•nes et collectifs en lutte en Île-de-France, nous nous mobilisons chaque jour pour notre territoire en portant des alternatives aux projets imposés et polluants. Comment s’organise-t-on ? Comment gagne-t-on ? Viens nous rencontrer et échanger lors des premières assises des luttes locales d’Île-de-France ! Programme 11h – 12h30 : table ronde sur la bétonnisation en Île-de-France

