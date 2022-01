La Parodieuse du CITO TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Parodieuse du CITO TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 janvier 2022, Nantes. 2022-01-29 Représentations du 27 au 29 janvier 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- billetreduc.com, lekiosquenantais.fr Représentations du 27 au 29 janvier 2022 à 21h Improvisation. Roméo est scénariste. Sa création actuelle est une commande importante pour une série audiovisuelle. Roméo n’arrive plus à écrire : un personnage de fiction l’en empêche et sa relation amoureuse est en pleine déliquescence. « La Parodieuse » est un spectacle théâtral à trame serrée et au jeu libre. Les comédiennes et comédiens ne savent pas quel rôle ils vont jouer. Iels ont néanmoins travaillé l’ensemble des possibilités. Le spectacle est une réflexion sur la parodie dans l’improvisation : Où commence la parodie ? Où s’arrête la fiction ? Peut-on être une parodie s’il n’y a pas de fondement ? Création de Joe Fuego avec en alternance : Smet Boris, Defrenne Caroline, Sagnier Claire, Cormier Jerome, Perrin Juliette, Gouzien Laurent, Comby Ludo, Amiel Bertrand, Marie Virginie, Gineau Matthieu, Tarin Matthieu, Dion Mickael, Viet Ombeline, Lecorre Paul, Degrâce Tim et De Chevigny Vincent Public : à partir de 12 ans Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/