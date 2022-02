La parité dans le sport Centre Louis Lumière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La parité dans le sport Centre Louis Lumière, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Quelle est la place des femmes dans le monde du sport ? Pourquoi sont-elles largement sous représentées dans les instances dirigeantes et aux postes d’encadrement technique ainsi qu’à la fonction d’arbitrage ou de juge ? Qu’en est-il du sport amateur ? Le sport est-il un terrain de militantisme ? Le sport est-il politique ? Les sportives et sportifs français font-ils ou s’autorisent-ils à faire de la politique ? Si oui, comment leurs actions s’illustrent-elles sur le terrain ? Et quel impact ont-ils sur la société ? Avec : Aya Cissoko, sacrée Championne du Monde amateur de savate boxe-française en 1999 et 2003 puis de boxe-anglaise en 2006. En 2011, elle co-écrit avec Marie Desplechin son autobiographie aux éditions Calmann Levy, Danbé (« dignité » en bambara). L’ouvrage obtient le Grand prix de l’héroïne Madame Figaro et se voit porté à l’écran par la chaîne Arte sous le titre Danbé la tête haute. En 2016 sort N’ba (« Ma mère » en bambara) chez Calmann Lévy. L’anthologie Imagine africa in 2060 est publié aux éd. Peter Hammer verlag en avril 2019. Un livre dans lequel 10 auteur.e.s africain.e.s ou afrodescendant.e.s livrent leur vision sur le devenir du continent. En 2020 sort Boxe chez En exergue. Depuis 2018, Aya Cissoko est sur les planches dans les pièces : Sur la route d’Anne Voutey et Ravissement de Vanessa Bonnet. Béatrice Barbusse, normalienne en sociologie. Ancienne sportive de haut niveau et seule femme à présider en France un club professionnel de handball masculin et autrice. Elle se bat pour l’égalité homme/femme dans les instances dirigeantes du sport. À lire : Du sexisme dans le sport (éd. Anamosa, 2016). Adil El Ouadehe, directeur technique adjoint à l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique). Les Dégommeuses, équipe et association féministe de foot majoritairement composée de lesbiennes et de trans, qui milite pour l’égalité femme-homme sur le terrain du sport. Centre Louis Lumière 46 Rue Louis Lumière Paris 75020 Contact : 01 44 78 80 50 Conférence;Sport

Date complète :

2022-03-08T19:30:00+01:00_2022-03-08T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Louis Lumière Adresse 46 Rue Louis Lumière Ville Paris lieuville Centre Louis Lumière Paris Departement Paris

Centre Louis Lumière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La parité dans le sport Centre Louis Lumière 2022-03-08 was last modified: by La parité dans le sport Centre Louis Lumière Centre Louis Lumière 8 mars 2022 Centre Louis Lumière Paris Paris

Paris Paris