La Parisienne, histoire d’un mythe (XVIIIe-XXIe siècle). Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 29 mars 2022, Paris.

Conférence par Emmanuelle RETAILLAUD, professeure d’histoire contemporaine à l’IEP de Lyon, Sciences Po Lyon, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Mythe, idéal, cliché, stéréotype ? « La Parisienne » est un peu de tout cela à la fois : son singulier et sa majuscule laissent entendre qu’il ne s’agit pas seulement, à travers elle, des femmes de Paris, mais bien d’une représentation idéalisée et stylisée. Ses racines sont anciennes, sa légende est toujours vivace : tout le monde a sa petite idée de ce qu’est cette Parisienne, toujours mobilisée par la presse de mode ou les guides touristiques. Pourtant, son image a muté au fil du temps et n’a pas toujours été aussi positive qu’on pourrait le croire.

Cette conférence aura pour objet de répondre à des questions simples mais riches d’implications : depuis quand évoque-t-on la Parisienne ? De quoi est-elle le nom ou le symbole ? Pourquoi est-elle consubstantielle au mythe de Paris ? Et pourquoi n’a-t-elle pas de véritable pendant masculin, même si on évoque ici et là le Parisien ? De la Parisienne de Rousseau à celle d’Inès de la Fressange, ce parcours historique est aussi un parcours en images, tant il est vrai qu’autour d’elle s’est élaborée une riche iconographie.

