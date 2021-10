Paris Bibliothèque Forney île de France, Paris la parfumerie poudrée, un classique de la création Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 23 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

conférence de Erika Wicky Érika Wicky, historienne d'art, présente les usages particuliers du rhizome d'iris à l'origine de la signature poudrée en parfum. Cette racine florentine nécessitant beaucoup d'attention et de temps pour sa culture et sa transformation (plus de cinq ans) est un des ingrédients les plus précieux de la palette du parfumeur. Revenant sur les grands monuments de la composition olfactive, mais aussi aromatique, qui ont fait la part belle à cet ingrédient, Érika Wicky explore également la façon dont l'iris a parfumé les poudriers d'antan. Érika Wicky détient un doctorat en histoire de l'art. Depuis 2012, elle consacre ses recherches à l'histoire de la culture olfactive et a co-dirigé plusieurs volumes sur ce sujet. Elle fait partie du collectif Nez. Conférence à l'occasion de l'exposition Le siècle des poudriers (1880-1980). La poudre de beauté et ses écrins conçue en partenariat avec le Musée de Grasse et présentée à la bibliothèque Forney,(9 novembre-29 janvier 2022).

