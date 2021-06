La Parenthèse Musique – ConcertDouble plateau : Quintette Phenix & Grégory Jolivet Cuzion, 18 août 2021-18 août 2021, Cuzion.

La Parenthèse Musique – ConcertDouble plateau : Quintette Phenix & Grégory Jolivet 2021-08-18 – 2021-08-18

Cuzion Indre Cuzion

Double plateau : Quintette Phenix – Vents (75) & Grégory Jolivet – Vielle & Machines (36)

Joë Christophe, clarinette – Nikhil Sharma, hautbois – Audrey Crouzet, cor anglais – Felix Bacik, trombone – Jean-Baptiste Renaux, tuba.

Félix Bacik est un musicien, tromboniste et improvisateur aux influences multiples. Après une formation classique, il se spécialise dans la pratique de la musique de chambre et de l’improvisation libre. Chambriste chevronné et curieux, il est le fondateur du Quintette Phénix, quintette à vent à l’orchestration inédite, dédicataire de nombreuses créations.

Grégory Jolivet compose pour la vielle à roue alto depuis une vingtaine d’années. Inspiré par les couleurs et leurs tonalités respectives, les pastels, les rencontres musicales, les voyages, l’immersion aquatique..

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

