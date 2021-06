La Parenthèse Musique – Concert de l’Ensemble Perspectives Gargilesse-Dampierre, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse-Dampierre Indre

ENSEMBLE PERSPECTIVES – Quintet vocal ( 37 )

Créé en 2011, sous l’impulsion de Geoffroy Heurard, les cinq chanteurs de Perspectives sont réunis autour de l’envie partagée d’imaginer le concert dans un nouvel espace de perception, au-delà des clivages stylistiques et des sentiers battus où la musique perd parfois son fil d’Ariane. Tel un édifice sonore où des échos de proportions, de constructions, d’arches et de lignes s’articulent les uns aux autres, leurs programmes permettent à l’oreille d’aujourd’hui de saisir les fils intemporels qui relient Byrd à Brahms, une chanson de la Renaissance à une chanson d’aujourd’hui pour mieux en faire vibrer les perspectives.

Mathilde Bobot – Geneviève Cirasse – Sean Clayton – Mathieu Dubroca – Geoffroy Heurard

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

