La Parenthèse Musique – Concert de l’Attirail Ceaulmont, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Ceaulmont.

La Parenthèse Musique – Concert de l’Attirail 2021-07-16 – 2021-07-16

Ceaulmont Indre Ceaulmont

Fondé en 1994 par Xavier Demerliac et Jean Stéphane Brosse, l’Attirail surfe, depuis ses débuts, sur les musiques de l’Est européen, pour créer ses propres aventures musicales, avant d’embarquer vers le Grand Ouest américain. Aujourd’hui, cette tribu musicale nomade, à l’origine de nombreuses BO de films, créatrice de ciné-concerts, sort, pour fêter ses vingt cinq ans, un onzième disque, Footsteps in the Snow.

Xavier Demerliac : guitares, trombone / Alexandre Michel : clarinette, flûtes, monocorde /

Clément Robin : accordéon, clavier, guitare.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

Fondé en 1994 par Xavier Demerliac et Jean Stéphane Brosse, l’Attirail surfe, depuis ses débuts, sur les musiques de l’Est européen, pour créer ses propres aventures musicales, avant d’embarquer vers le Grand Ouest américain. Aujourd’hui, cette tribu musicale nomade, à l’origine de nombreuses BO de films, créatrice de ciné-concerts, sort, pour fêter ses vingt cinq ans, un onzième disque, Footsteps in the Snow.

Xavier Demerliac : guitares, trombone / Alexandre Michel : clarinette, flûtes, monocorde /

Clément Robin : accordéon, clavier, guitare.

© Eric BOTREL