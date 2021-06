La Parenthèse Musique – Concert de Joulik Chavin, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Chavin.

La Parenthèse Musique – Concert de Joulik 2021-07-16 – 2021-07-16

Chavin Indre Chavin

Aux commandes de cette aéronef, ils sont trois à faire feu de tout bois : voix, cordes, percussions et tout instrument conducteur pour les vibrations les plus sensibles. Un équipage aguerri aux aventures des musiques du monde et au savant mélange de genres, une triade adepte de la voltige et de la diversité des langages.

Chant / Accordéon : Mélissa Zantman – Guitare / mandoline : Robin Celse – Violoncelle : Claire Menguy.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

