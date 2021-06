La Parenthèse Musique – Concert de Gaël Rouilhac Trio Bouesse, 6 août 2021-6 août 2021, Bouesse.

La Parenthèse Musique – Concert de Gaël Rouilhac Trio 2021-08-06 – 2021-08-06

Bouesse Indre Bouesse

Concert de Gaël Rouilhac – Swing Jazz (87)

Gaël Rouilhac est un guitariste français, né le 24 novembre 1982, en Limousin, dans la commune de Saint Léonard de Noblat. Musicien éclectique, son domaine de prédilection est d’être guitariste de jazz, mais il lui arrive aussi d’occuper la place de chanteur. Il est également compositeur, principalement pour son propre groupe, également pour des commandes occasionnelles (téléfilms..). Influencé par de nombreux styles musicaux, jazz de toutes les époques, funk, classique, rock, musiques traditionnelles, ou encore musiques plus expérimentales, il débute sa carrière en 2001 dans le jazz manouche armé d’une guitare de type Selmer Maccaferri.

Gaël ROUILHAC – guitare acoustique / composition ; Roberto GERVASI – accordéon et Caroline BUGALA – violon.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

