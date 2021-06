La Parenthèse Musique – Concert de Choro de Aksak Pommiers, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Pommiers.

La Parenthèse Musique – Concert de Choro de Aksak 2021-07-09 – 2021-07-09

Pommiers Indre Pommiers13 place de la République Indre

Saxophones : Mattias Dragomirovic / Accordéon : Florent Sepchat / Percussions : Gilles Chauprade

Choro de Aksak est un trio de musiciens tourangeaux, membres du Collectif de musiciens La Saugrenue. Ils proposent un répertoire du Nordeste du Brésil et le folklore balkanique, où les rythmiques incisives des «choro» et «foro» brésiliens viennent habilement succéder aux métriques boiteuses (aksak en turc) et enivrantes, caractéristiques des musiques balkaniques.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

ocandoil@gmail.com https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/

© Agnès Baldzuhn