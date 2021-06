La Parenthèse Musique – Concert de Cécile EVROT & Cristobal CORTES Bazaiges, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Bazaiges.

La Parenthèse Musique – Concert de Cécile EVROT & Cristobal CORTES 2021-07-30 – 2021-07-30

Bazaiges Indre Bazaiges

Cécile EVROT & Cristobal CORTES – Duo flamenco ( 75 )

Cécile Evrot est pianiste de formation, sa rencontre avec le flamenco à quinze ans est une révélation. Elle s’oriente instinctivement vers le chant, qu’elle étudie d’abord en autodidacte pendant plusieurs années. Elle se forme ensuite en Espagne auprès de José Mendez (Jerez) et Juan José Amador (Sevilla), et forge son expérience de l’accompagnement du baile auprès de Carmen Ledesma et Pilar Montoya « La Faraona ».

Cristóbal Corbel est un guitariste flamenco, compositeur et interprète qui accompagne aussi bien la danse que le chant. Il n’hésite pas, dès sa majorité, à quitter sa France natale pour s’exiler à Séville afin d’apprendre l’art de la guitare flamenca auprès des maîtres du genre.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL,propose le Festival « Parenthèse Musique », projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse.

