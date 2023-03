La Parenthèse Musique à Pommiers, 7 juillet 2023, Pommiers Pommiers.

La Parenthèse Musique à Pommiers

Pommiers Indre

2023-07-07 – 2023-07-07

Pommiers

Indre

Pommiers

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival « Parenthèse Musique ». Ce projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse. (Programme à venir)

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival « Parenthèse Musique ». Ce projet collectif et ambitieux investira à nouveau les églises des bords de Creuse. (Programme à venir)

ocandoil@gmail.com +33 6 72 14 10 42 https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil

©assoOcandoil

Pommiers

dernière mise à jour : 2023-02-23 par