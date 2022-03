La Parenthèse de sang Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Les soldats d’un gouvernement totalitaire recherchent Libertashio le rebelle. Refusant de croire à la mort du héros de la résistance, ils font irruption dans sa famille et martyrisent avec une logique absurde tous ceux qui s’opposent aux ordres de « La capitale ». Dans un univers dystopique, ubuesque et musical, onze comédiens tour à tour oppresseurs puis oppressés, seront au service d’une fable qui démembre les frontières, métisse les époques et mélange les genres. L’auteur congolais Sony Labou Tansi met au cœur de cette pièce l’être humain, l’être humain face à son existence dans un imaginaire incisif où il est défendu d’être debout. Les soldats d’un gouvernement totalitaire recherchent Libertashio le rebelle. Ils font irruption dans sa famille et martyrisent avec une logique absurde tous ceux qui s’opposent à “La Capitale”. Collectif 12 174 Bd du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

