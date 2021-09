La Parenthèse Cléder, 17 septembre 2021, Cléder.

La Parenthèse 2021-09-17 16:30:00 – 2021-09-17 19:00:00 Maison des Services au Public 1 Rue de Plouescat

Cléder Finistère Cléder

La Parenthèse, à Cléder, est un lieu d’échange et de rencontre pour les familles, où un soutien à la parentalité est apporté anonymement par une équipe de professionnels.

Ce temps d’accueil gratuit est ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent restant présent. Il permet la rencontre, favorise les échanges entre le public et les professionnels au sein de locaux aménagés pour les enfants où plaisir, jeux et découvertes se conjuguent.

Les familles sont également les bienvenues pour se rencontrer et échanger dans un espace chaleureux et respectueux de l’histoire de chacun afin de partager leurs expériences respectives.

laep@hlc.bzh +33 6 48 89 82 29 http://www.hautleoncommunaute.bzh/

La Parenthèse, à Cléder, est un lieu d’échange et de rencontre pour les familles, où un soutien à la parentalité est apporté anonymement par une équipe de professionnels.

Ce temps d’accueil gratuit est ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent restant présent. Il permet la rencontre, favorise les échanges entre le public et les professionnels au sein de locaux aménagés pour les enfants où plaisir, jeux et découvertes se conjuguent.

Les familles sont également les bienvenues pour se rencontrer et échanger dans un espace chaleureux et respectueux de l’histoire de chacun afin de partager leurs expériences respectives.

dernière mise à jour : 2021-09-09 par