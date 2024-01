MORGANE JI LA PARENTHESE Ballan Mire, 9 mars 2024, Ballan Mire.

Morgane JiRock, pop & world électroniqueSamedi 9 mars 20h30Festival Bruissements d’EllesMorgane Ji est une alienne rock-pop en France et un ovni de la world électronique à l’étranger. Sa marque de fabrique, c’est sa signature vocale, polymorphe, rauque, douce et animale. Mystique et guerrière dans l’âme, elle caractérise de manière flagrante, la fusion d’origines multiples, propre à sa Réunion natale. Morgane Ji c’est un tempérament volcanique, des racines mystérieuses, africaines, indiennes et asiatiques. Cette artiste hyper créative, a plusieurs cordes à son arc et elle s’applique à être là où on ne l’attend pas et c’est sa force.Celle que la presse anglaise qualifie de Creole Queen a fait ses premières armes sur les scènes anglaises de Camden ou Brighton. Aujourd’hui on la retrouve en Australie, au Portugal, en Colombie, en Espagne, au Maroc, en Italie, au Mexique, en Sibérie… Ce concert se composera de morceaux de son précédent album Woman Soldier qui symbolise la combativité d’une artiste féminine résolument indépendante, et qui rend hommage aux combats multiples et quotidiens des femmes à travers le monde. Morgane Ji présentera également des titres de son nouvel opus avec plus de cordes, dont la sortie est prévue début 2024.Morgane Ji : voix et banjo / E.r.k : Guitare électrique / Olivier Carole : basse / Aymeric Simon : guitare electro acoustique / Mogan Cornebert : batterieTout publicDurée : 1h30Garde d’enfants 3 ans

Tarif : 13.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LA PARENTHESE 14 boulevard Léo Lagrange 37510 Ballan Mire 37