DOOLIN LA PARENTHESE Ballan Mire, 17 février 2024, Ballan Mire.

Doolin’Musique irlandaiseSamedi 17 février 20h30Après trois ans de tournées dans les plus grands rassemblements et festivals folks des États-Unis et du Canada, Doolin’ revient sur scène avec son nouvel opus intitulé Circus Boy.Circus Boy c’est l’histoire d’une itinérance… Depuis Doolin (village irlandais de pêcheurs) jusqu’à New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a puisé son inspiration dans ses aventures humaines et musicales. La folk irlandaise des débuts s’est métissée de culture afro-américaine (funk, soul, jazz, rap), de chanson française et de pop music.Doolin’ nous délivre ce style unique avec une énergie scénique contagieuse que les six musiciens tirent de leurs racines toulousaines. Ce nouveau spectacle rend également hommage à Claude Nougaro à travers une version très personnelle de L’Amour sorcier.Nicolas Besse : guitare / Wilfried Besse : chant et accordéon / Damien Daigneau : claviers / Jacob Fournel : tin et low Whistles / Josselin Fournel : bodhrán et percus / Sébastien Saunié : basse Tout publicDurée : 1h15Garde d’enfants 3 ans

Tarif : 16.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

LA PARENTHESE 14 boulevard Léo Lagrange 37510 Ballan Mire 37