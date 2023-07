Randonnée des belles demeures La Parenthèse Ballan-Miré Catégories d’Évènement: Ballan-Miré

Indre-et-Loire Randonnée des belles demeures La Parenthèse Ballan-Miré, 16 septembre 2023, Ballan-Miré. Randonnée des belles demeures Samedi 16 septembre, 14h00 La Parenthèse Départ à 14h du parking de La Parenthèse

Circuit d’environ 10 km, semé de rencontres artistiques

Organisé par l’association Ballan Rando La Parenthèse 14 Boulevard Léo-Lagrange, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.mairie-ballan-mire.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Ballan Rando Détails Catégories d’Évènement: Ballan-Miré, Indre-et-Loire Autres Lieu La Parenthèse Adresse 14 Boulevard Léo-Lagrange, 37510 Ballan-Miré Ville Ballan-Miré Departement Indre-et-Loire Lieu Ville La Parenthèse Ballan-Miré

La Parenthèse Ballan-Miré Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ballan-mire/