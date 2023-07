Exposition de la source au clocher La Parenthèse Ballan-Miré, 16 septembre 2023, Ballan-Miré.

Exposition de la source au clocher Samedi 16 septembre, 10h00 La Parenthèse

Venez découvrir cette exposition autour de la faune et la flore, composée par les associations des Amis de la Bibliothèque et Patrimoine Vivant Cher et Loire.

La Parenthèse 14 Boulevard Léo-Lagrange, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.mairie-ballan-mire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

