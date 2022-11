Les Rockeurs ont du Coeur La Parenthèse, 2 décembre 2022, Ballan-Miré.

2 concerts : le 2 décembre à L’Arockarea avec Metrophone, The Sidewalk Bandits et le 10 décembre avec Viok Cirkus et Magenstria à 20h. 1 jouet neuf = 1 entrée

Les Rockeurs Ont Du Cœur, au profit du Secours Populaire

C’est la 8eme de l’équipe des Rockeurs ont du Cœur qui deviennent des lutins du Père Noël pour la fin d’année.

Une collecte de jouets neufs le 12 novembre aura lieu au Super U de Joué les Tours

Deux concerts avec 2 groupes, chaque soir :

– Concert à l’Arockaréa de La Riche, le vendredi 2 décembre 2022 à partir de 20h :

o Métrophone (Tribute to Téléphone)

o The Sidewalk Bandits

Chacun vient avec un jouet neuf

Le public présent le vendredi 2 décembre venu avec un jouet neuf est invité au concert du 10 décembre.

Restauration et buvette à l’Arockarea

– Concert à La Parenthèse de Ballan Miré, le samedi 10 décembre 2022 :

o Viok Cirkus

o Magenstria

Chacun vient avec un jouet neuf

Petite restauration et buvette sur place à La Parenthèse.

En 2021, ce sont 700 jouets neufs remis au Secours Populaire d’Indre et Loire.

Les jouets d’occasion sont à remettre pendant toute l’année aux lieux habilités connus. Il est possible aussi de faire des dons le soir des concerts et lors de la campagne.

Les jouets collectés doivent être neufs et les dons par chèque à l’ordre de Chapau Prog (qui fera un chèque global des dons au Secours Populaire). Les dons par chèque feront l’objet d’un reçu fiscal à la demande.

Contacts :

Chapau Prog : chapauprog@gmail.com / 06 42 82 90 20 / www.chapauprog.com



