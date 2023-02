La Parenthèse Authentique avec le Domaine Specht Mittelwihr Mittelwihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Mittelwihr EUR Cette animation est réservée aux « Epi-curieux »! A l’arrivée au domaine, vous serez conviés, à travers une balade, à découvrir l’âme de nos vignes. Direction Beblenheim pour une visite à la Tonnellerie Berger où vous découvrirez le métier de tonnelier.

Puis, profitez de la visite d’un chai où vous aurez l’occasion de converser autour du métier et des processus de vinification. Enfin, après l’effort le réconfort, la visite se terminera par une dégustation avec Kougelhopf.

