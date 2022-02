La parentalité dans tous ses états Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

La parentalité dans tous ses états Monein, 23 mai 2022, Monein. La parentalité dans tous ses états Centre social 22 rue du Commerce Monein

2022-05-23 09:00:00 – 2022-05-23 11:00:00 Centre social 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Animé par Cécile Bahurlet, conseillère familiale.

Matinée conviviale, d’écoute et d’échanges, autour de la parentalité. Venez papoter et partager autour d’un café ou d’un thé! Animé par Cécile Bahurlet, conseillère familiale.

