La Parent’aise – Pôle Animation des Pays de L’Aigle L’Aigle, 9 mai 2022, L'Aigle. La Parent’aise – Pôle Animation des Pays de L’Aigle Pôle Animation 1 Rue de la Maladrerie L’Aigle

2022-05-09 09:15:00 09:15:00 – 2022-05-09 11:15:00 11:15:00 Pôle Animation 1 Rue de la Maladrerie

Des jeux, livres.. permettent aux enfants de s'éveiller, de se socialiser et aux parents de s'accorder un temps de détente tout en partageant leurs expériences.

