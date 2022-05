La Parent’aise – Pôle Animation des Pays de L’Aigle

La Parent’aise – Pôle Animation des Pays de L’Aigle, 3 juin 2022, . La Parent’aise – Pôle Animation des Pays de L’Aigle

2022-06-03 09:15:00 09:15:00 – 2022-06-03 11:15:00 11:15:00 Des jeux, livres.. permettent aux enfants de s’éveiller, de se socialiser et aux parents de s’accorder un temps de détente tout en partageant leurs expériences. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville