  LA PARENT’AISE

2023-01-31 20:00:00

Mardi 31 janvier à 20h

Venez échanger entre parents à la bibliothèque. Avec la participation de Suzanne Gébimard Sébilo, Psychopraticienne En partenariat avec le Service enfance jeunesse de Crossac. Renseignements :

Bibliothèque de Crossac 02 40 01 06 08

E.mail : bibliocrossac@cc-paysdepontchateau.fr Impasse des petits matelots Bibliothèque Crossac

