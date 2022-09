LA PARENT’AISE Chauvé Chauvé Catégories d’évènement: Chauvé

Loire-Atlantique Chauvé La Parent’aise est un lieu d’échanges et d’écoute entre parents et enfants. Adapté aux tous petits, vous y trouverez des espaces de motricité, de jeux, de manipulation. La Parent’aise vous accueille tous les samedis¬†en itinérance sur le Pays de Retz. Plus d’informations sur pornicagglo Pour les parents, grands-parents, futurs parents et enfants de la naissance à 3 ans. +33 2 51 18 92 59 Micro-crêche La Maison des Ptits Loups 2 rue de la Chantrie Chauvé

