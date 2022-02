La Paren’dix 2022 Parentis-en-Born, 2 avril 2022, Parentis-en-Born.

La Paren’dix 2022 Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 21:00:00 Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born Landes

8 8 EUR Cette course pédestre se déroule dans un environnement unique, sur un parcours relativement plat et roulant avec peu de relance où se succèdent espaces boisés et rives du lac.

À partir de 15h aux Arènes Roland Portalier, deux épreuves sont au programme : 5km et 10km.

Ouverture des inscriptions prochainement sur le site de PROTIMING (qui assure le chronométrage officiel de la course).

Les tarifs des inscriptions :

• 8€ si inscription en ligne (+1€ pour frais de transaction et de gestion)

• 10€ si le jour même, sur place, de 15h00 à 18h00

Les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés au profit du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Parentis-en-Born.

Cette course pédestre se déroule dans un environnement unique, sur un parcours relativement plat et roulant avec peu de relance où se succèdent espaces boisés et rives du lac.

À partir de 15h aux Arènes Roland Portalier, deux épreuves sont au programme : 5km et 10km.

Ouverture des inscriptions prochainement sur le site de PROTIMING (qui assure le chronométrage officiel de la course).

Les tarifs des inscriptions :

• 8€ si inscription en ligne (+1€ pour frais de transaction et de gestion)

• 10€ si le jour même, sur place, de 15h00 à 18h00

Les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés au profit du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Parentis-en-Born.

+33 5 58 82 71 46

Cette course pédestre se déroule dans un environnement unique, sur un parcours relativement plat et roulant avec peu de relance où se succèdent espaces boisés et rives du lac.

À partir de 15h aux Arènes Roland Portalier, deux épreuves sont au programme : 5km et 10km.

Ouverture des inscriptions prochainement sur le site de PROTIMING (qui assure le chronométrage officiel de la course).

Les tarifs des inscriptions :

• 8€ si inscription en ligne (+1€ pour frais de transaction et de gestion)

• 10€ si le jour même, sur place, de 15h00 à 18h00

Les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés au profit du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Parentis-en-Born.

Pole animation et vie de la cité

Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-02-04 par