La parade nocturne des cent démons dans les quartiers nords de Marseille – Hyakki Yagyô Marseille 15e Arrondissement, 5 janvier 2023, Marseille 15e Arrondissement .

La parade nocturne des cent démons dans les quartiers nords de Marseille – Hyakki Yagyô

1 rue des Frégates Médiathèque Salim-Hatubou & Bibliothèque du Panier Place du Sud Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Médiathèque Salim-Hatubou & Bibliothèque du Panier 1 rue des Frégates

2023-01-05 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-25 19:00:00 19:00:00

Médiathèque Salim-Hatubou & Bibliothèque du Panier 1 rue des Frégates

Marseille 15e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Ateliers, expositions, projections, jeux ou encore lectures d’histoires vous attendent pour plonger dans un monde remplit de créatures fantastiques.



LA PARADE NOCTURNE DES CENT DÉMONS DANS LES QUARTIERS NORD

DE MARSEILLE (HYAKKI YAGYÔ)

EXPOSITION DU 5 JANVIER AU 25 FÉVRIER

> Salim-Hatubou

Vernissage le samedi 14 janvier à 17h30

Durant deux mois, la médiathèque met à l’honneur le travail de l’artiste Hitomi Takeda. Venez découvrir cette exposition et cherchez les Yokai, ces fameux monstres japonais, cachés dans ses oeuvres.

« La parade nocturne des cent démons dans le quartier nord de Marseille est un dessin panoramique qui représente, comme son nom l’indique, les paysages du quartier nord de Marseille ; les rues, les places, les magasins, les immeubles, etc. dans lesquels les cent démons (les Yokai, plus précisément) pavanent et font la fête. » Hitomi Takeda.





GARE AUX MONSTRES !

Monstrueux ateliers : Hitomi Takeda vous invite à découvrir son univers avec un programme riche et varié d’ateliers.



Mercredis 18 et 25 janvier à 15h > Salim-Hatubou

Mercredi 1er février à 14h30 > Saint-André

Ateliers peinture sur vitre

Les fenêtres des bibliothèques sont à vous : à vous de les couvrir de monstres en tout genre.

Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.



Samedis 4 et 11 février à 15h > Salim-Hatubou

Mercredi 8 février à 14h30 > Saint-André

Ateliers fresque collective

Venez réaliser collectivement une grande fresque peuplée de monstres et de créatures fantastiques. Dessin, collage et découpage sont au programme.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.



Mardi 14 et mercredi 15 février à 15h > Salim-Hatubou

Mardi 21 et mercredi 22 février à 14h30 > Saint-André

Atelier manga

Hitomi Takeda vous invite à une initiation à l’art du manga.

À partir de 12 ans. Sur inscription.



Du 6 janvier au 25 février

> Salim-Hatubou > Saint-André

À la recherche des monstres

Aux alentours des deux bibliothèques, des monstres se sont cachés. Au détour d’une rue, dans une vitrine, sur un portail, ils sont partout. À vous de les trouver.

Les monstres disposés dans le quartier de la bibliothèque Salim-Hatubou ont été réalisés par les élèves de cinquième du collège Elsa-Triolet, ceux que vous pourrez voir autour de la bibliothèque de Saint-André sont le travail des élèves des ateliers des beaux-arts.



Mercredi 4 janvier à 16h30

Mercredi 1er février à 16h30

> Salim-Hatubou

La ronde des histoires monstrueuses

Venez écouter des histoires de monstres et autres créatures racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Samedi 14 janvier à 15h > Salim-Hatubou

Samedi 11 février à 14h30 > Saint-André

Ateliers culinaires

À la place de la pâte à modeler, utilisons de la pâte brisée pour créer nos monstres cachés. Chaque participant crée son monstre. Tous ces petits monstres mis ensemble formeront le monstre géant.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Les Grandes Tables / ICI Les cuisines de l’extraordinaire.



Mercredis 4 et 18 janvier à 17h

Mercredi 8 février à 17h

> Salim-Hatubou

Monstrueux ciné

Durant deux mois, nous vous donnons rendez-vous pour visionner des films surprises consacrés aux monstres.

Tout public.



Mercredis 11 janvier, 8 et 22 février à 16h

Mercredi 25 janvier à 17h

> Salim-Hatubou

Jeu Loup Garou

Venez participer à une séance du jeu de rôle loup garou dans une ambiance sombre et immersive.

À partir de 10 ans. Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Jeudis 5, 12 et 19 janvier de 17h à 18h30 > Salim-Hatubou

L’atelier fantastique

Si vous avez 3 bras, 5 tentacules et le corps recouvert de poils violets et verts, vous êtes peut-être un(e) extraterrestre ou vous participez à notre atelier d’écriture. Venez jouer avec les mots et les formes et faites apparaître des créatures étranges. Animé par Hélèna Villovitch.

Pour enfants et adultes. Sur inscription.

Action proposée par La Marelle avec le soutien du CNL et des Cités éducatives.



Jeudi 19 janvier à 18h30 > Salim-Hatubou

Monstrueuse lecture à voix haute

Les élèves du collège Elsa-Triolet, Hélèna Villovicth, autrice et les participants à son atelier d’écriture vous invitent à une soirée de lecture à voix haute terrifiant.

Tout public.



Vendredi 20 janvier à 18h > Salim-Hatubou

Monstrueux petits champions de la lecture

Les élèves de l’école Saint-Louis Gare vous convient à la finale des Petits champions de la lecture. L’occasion d’entendre des histoires qui font peur… Âme sensible, s’abstenir.

Tout public. Sur inscription.



Mercredi 8 février à 10h15 > Saint-André

Même pas peur

« Moi, même pas peur, ou… un peu quand même. Des petites peurs, des grandes, des vertes et des pas mûres. Des fracassantes, ébouriffantes, époustouflantes. Des peurs de rien du tout. Hibou, chou, cailloux, et ne plus avoir peur du tout. »

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Zita la nuit.



Jeudi 9 février à 14h > Salim-Hatubou

Atelier créatif : Mon monstre et moi

Venez couper, déchirer, froisser, mélanger des images pour créer un monstre drôle, effrayant ou bienheureux comme il vous plaira.

Pour adultes. Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Vendredi 17 février à 15h

> Salim-Hatubou

Lectures dans le noir

Plongé dans le noir, viens écouter de terrifiantes histoires de monstres, sorcières, démons et autres créatures.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.



Jeudi 23 février à 14h > Saint-André

Biblio-monstres

Histoires monstrueuses et fabrication de masques.

Pour les enfants de 6 à 8 ans. Sur inscription Par les bibliothécaires.

En janvier et février, les monstres sont à l’honneur dans les bibliothèques Salim-Hatubou et Saint-André.

https://www.bmvr.marseille.fr/

Médiathèque Salim-Hatubou & Bibliothèque du Panier 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-12 par