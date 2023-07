CONCERT CLASSIQUE : ORFEO 2000 La parade Hures-la-Parade, 14 août 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Ils sont quatre, Barbara Deheul comédienne, Fernanda Romila, professeur de clavecin au Conservatoire de Bucarest, Cathy Morrisson , violoncelliste bien connue à la Malène et Jean-Pierre Menuge, Professeur honoris causa du Conservatoire F. Chopin de C….

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

La parade

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



There are four of them: Barbara Deheul, actress, Fernanda Romila, harpsichord professor at the Bucharest Conservatory, Cathy Morrisson, cellist well known at La Malène and Jean-Pierre Menuge, Professor honoris causa at the F. Chopin Conservatory in C…

Son cuatro: Barbara Deheul, actriz, Fernanda Romila, profesora de clave en el Conservatorio de Bucarest, Cathy Morrisson, violonchelista muy conocida en La Malène y Jean-Pierre Menuge, profesor honoris causa en el Conservatorio F. Chopin de C…

Sie sind vier: Barbara Deheul, Schauspielerin, Fernanda Romila, Professorin für Cembalo am Konservatorium in Bukarest, Cathy Morrisson , bekannte Cellistin in La Malène und Jean-Pierre Menuge, Professor honoris causa des Konservatoriums F. Chopin in C…

