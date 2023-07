MINI-FESTIVAL Ô GARAGE La parade Hures-la-Parade, 29 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Mini festival à la pizzeria Ô garage :

– Batuccada Satudobem

– « Ni une, ni deux », spectacle d’acrobaties poétiques

– 3 concerts avec Balaphonik sound system, Steel alive et M. and Mme. Loop

Petite restauration sur place…..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

La parade Pizzeria Ô garage

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



Mini festival at Ô garage pizzeria :

– Batuccada Satudobem

– « Ni une, ni deux », a poetic acrobatics show

– 3 concerts with Balaphonik sound system, Steel alive and M. and Mme. Loop

Snacks on site….

Mini festival en Ô garage pizzeria :

– Batuccada Satudobem

– « Ni une, ni deux », un espectáculo de acrobacia poética

– 3 conciertos con Balaphonik sound system, Steel alive y M. y Mme. Loop

Aperitivos in situ….

Minifestival in der Pizzeria Ô garage :

– Batuccada Satudobem

– « Ni une, ni deux »: poetische Akrobatikshow

– 3 Konzerte mit Balaphonik sound system, Steel alive und M. and Mme. Loop

Kleine Speisen und Getränke vor Ort….

