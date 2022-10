La parade du sapin Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

La parade du sapin Sélestat, 18 décembre 2022, Sélestat. La parade du sapin

Centre ville Sélestat Bas-Rhin

2022-12-18 – 2022-12-18 Sélestat

Bas-Rhin Il est le roi indéniable à Sélestat et de fil en aiguille le sapin a sa parade, festive, colorée, joviale, familiale. Enregistrement dès 14h et décollage à 15h ! Autour de la Confrérie du Sapin en partenariat avec la Ville et Europa-Park, le centre-ville sera animé par des jongleurs, musiciens, sapins sur échasses ou en ballons…Une journée de fête à laquelle nous vous invitons à venir en famille pour profiter de moments de joie autour du Professeur Sappinus et de tous ses amis, de vous prendre au jeu du photomaton ou encore de participer aux nombreux jeux-concours. Et n’hésitez pas à venir en tenue de fête ! Jongleurs, musiciens et autres surprises émerveilleront petits et grands lors de la parade du sapin Sélestat

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Centre ville Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

La parade du sapin Sélestat 2022-12-18 was last modified: by La parade du sapin Sélestat Sélestat 18 décembre 2022 Bas-Rhin Centre Ville Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin