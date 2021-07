Paris Square du Clos Feuquières Paris La Parade Amoureuse Square du Clos Feuquières Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Parade Amoureuse Square du Clos Feuquières, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 21h15 à 22h

Le dimanche 25 juillet 2021

de 16h à 16h45

gratuit

Fresque de rue lumineuse en mouvement avec les scénettes chorégraphiques fixes La Parade Amoureuse est une véritable ode à la nature et à l’amour, un spectacle en mouvement qui s’insère au coeur des parcs et jardins pour nous ramener vers la beauté de l’inattendue. Une harde de biches et de cerfs géants illuminés danseront dans le(s) squares parisiens amenant les spectateurs dans le monde poétique de la rencontre amoureuse. À travers ce spectacle visible aussi bien en proximité qu’à distance grâce aux grands volumes de ses créations, la compagnie invite les Parisien.e.s à (re) découvrir la création artistique dans l’espace public, se laisser porter par des images oniriques et partager un moment festif et fédérateur. La Compagnie Remue Ménage est éclectique, née de l’union de différentes disciplines : Arts plastiques, danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement. Chaque fresque vivante est ainsi mise en mouvement par un travail chorégraphique original pour adapter la danse et le cirque à l’espace urbain et au territoire. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Square du Clos Feuquières 30 rue Desnouettes Paris 75015

12 : Porte de Versailles (443m) 12 : Convention (484m)

Contact :Cie Remue Ménage 01 58 46 28 45 http://www.remue-menage.com Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Plein air

Date complète :

2021-07-25T21:15:00+02:00_2021-07-25T22:00:00+02:00;2021-07-25T16:00:00+02:00_2021-07-25T16:45:00+02:00

