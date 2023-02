Des poteries pour un quotidien sublimé LA PAPOTERIE, 29 mars 2023, Foix.

Exposition-vente à la Papoterie : visite de l’atelier et démonstration de tournage

LA PAPOTERIE 09000 FOIX Cadirac Foix 09000 Ariège Occitanie

EXPOSITION-VENTE DE LA PRODUCTION DE L’ATELIER “LA PAPOTERIE” :

Le mercredi de 14h à 18h : Accueil “jeune public”

Visite de l’atelier. Démonstration de tournage à 15 H30.

Deux ateliers découverte « les mains dans la terre » pour les enfants et leurs parents sur le thème “apprendre à modeler une petite chouette”. Durée d’une demi-heure environ. Le premier atelier aura lieu à 14H30 et le second à 16H30. Place limitée, inscription préalable possible. Participation libre.

Le samedi et le dimanche : Exposition-vente et démonstration de tournage (tout public)

Porte-ouverte pour visiter l’atelier de poterie et découvrir le métier de potier : je vous parlerai de l’argile, du façonnage des pièces, du séchage, des cuissons, de la transformation en céramique et des émaux de grès.

Exposition de la production de l’atelier. Vente des produits fabriqués sur place.

Démonstration de tournage à 11H30, 14H30, 15H30 et 16h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Bouyge