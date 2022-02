la panthère des neiges La Comète Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde. D’une beauté à couper le souffle, cette ode à la nature, hypnotique et mystérieuse, a inspiré le livre de Sylvain Tesson, Prix Renaudot 2019.

5 € avec votre carte d’adhésion LVS

documentaire d’après le livre de Sylvain Tesson La Comète 5 Rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T18:00:00

