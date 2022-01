LA PANTHÈRE DES NEIGES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. **Sélection Festival de Cannes 2021** DOCUMENTAIRE DE VINCENT MUNIER ET MARIE AMIGUET FRANCE – 2021 – 1H32 – +8/9 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

