La Pano – Marche, Trail, VTT Péronne, 19 juin 2022, Péronne.

La Pano – Marche, Trail, VTT Péronne

2022-06-19 – 2022-06-19

Péronne Saône-et-Loire Péronne

Randonnée de marche, trail off et VTT.

4 parcours de marche / trail : 10 km, 15 km, 20 km et 30 km.

3 parcours de VTT : 13 km, 23 km et 33 km.

Départs libres.

Inscriptions sur place.

Plusieurs ravitaillements en fonction des parcours + ravitaillement final avec dégustation de produits locaux.

helenegth@gmail.com http://www.la-panoramique.com/

Péronne

