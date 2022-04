LA PANCRACIENNE – Nature et Patrimoine en fête Chanteloup Chanteloup Catégories d’évènement: Chanteloup

Chanteloup Manche Chanteloup Marché du Terroir ; Métiers d’Art ; Vide grenier (ouvert à tous) ; stands de chasse et pêche, et sur le thème de la nature. Animations musicales ; jeux d’arc ; restauration sur place avec grilleur (plateau repas avec petit cochon de lait au feu de bois, sur réservation au 02 33 50 49 11 ou à acadestplanchers50@orange.fr. Ouverture au Public :

Ouverture au Public :

le samedi de 9h00 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 18h00. WC sur place – Entrée gratuite

Chanteloup Château de Chanteloup

