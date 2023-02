La Panamée Gustave Eiffel ! Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l’Université Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La Panamée Gustave Eiffel ! Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l’Université, 2 février 2023, Paris. Le jeudi 02 février 2023

de à

. gratuit Randonnée gratuite, ouverte à tous et sans inscription. Venir simplement avec le sourire et l’envie de marcher ! La Panamée® : 3ème jeudi de chaque mois pendant 3 heures, 7,5 km de randonnée culturelle et gratuite dans Paris ! La Panamée® du mois de janvier est reportée au : JEUDI 2 FÉVRIER : Gustave Eiffel Désormais il est considéré à sa juste valeur, savant, ingénieur ingénieux, entrepreneur hardi et original. Les éloges n’ont pas manqué, surtout après sa mort, mais les critiques non plus de son vivant. Ce qui est certain c’est qu’il n’est pas uniquement l’homme de la Tour. >DÉPART 19h : Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro, rue de l’Université Métro Invalides lignes 8 et 13. >ARRIVÉE VERS 22h : Boulevard Exelmans Métro Exelmans lignes 9. http://rando-paris.org Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l’Université 130 Rue de l’Université 75007 Paris Contact : https://www.rando-paris.org/ 0146369570 paris@ffrandonnee.fr http://www.facebook.com/FFRandonn%C3%A9e-PARIS-124437137920337/ http://www.facebook.com/FFRandonn%C3%A9e-PARIS-124437137920337/ https://www.rando-paris.org/

FFRandonnée Paris Gazette de la Panamée 2 février 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l'Université Adresse 130 Rue de l'Université Ville Paris lieuville Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l'Université Paris Departement Paris

Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l'Université Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Panamée Gustave Eiffel ! Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l’Université 2023-02-02 was last modified: by La Panamée Gustave Eiffel ! Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l’Université Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro , rue de l'Université 2 février 2023 Esplanade des Invalides à hauteur de la sortie du métro Paris rue de l'Université Paris

Paris Paris