FESTIVAL DERNIER CRI La Panacée, L’Antirouille, Esbama MO.CO. Panacée, Cinéma Diagonal… Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Festival Dernier Cri poursuit son exploration de la « Culture Techno ».

Du 31 octobre au 04 novembre 2023 , il aborde l’univers des musiques électroniques sous différents aspects..

2023-10-31 fin : 2023-11-04 . .

La Panacée, L’Antirouille, Esbama

MO.CO. Panacée, Cinéma Diagonal…

Festival Dernier Cri continues its exploration of « Techno Culture ».

From October 31 to November 04, 2023, the festival takes a multi-faceted approach to the world of electronic music.

El Festival Dernier Cri prosigue su exploración de la « Cultura Tecno ».

Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2023, explorará el mundo de la música electrónica desde diversos ángulos.

Das Festival Dernier Cri setzt seine Erforschung der « Techno-Kultur » fort.

Vom 31. Oktober bis zum 04. November 2023 beleuchtet es die Welt der elektronischen Musik unter verschiedenen Aspekten.

