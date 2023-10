Cabr’e can – bal folk La Palun Buis-les-Baronnies, 10 novembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Grand Baleti:

Pendant ce bal occitan pour tous âges, Chantal Taulelle, Claude Pisaneschi et Alain Griotto vous entraîneront dans diverses danses traditionnelles. Il n’est pas nécessaire d’être connaisseur ni même de venir accompagné pour s’amuser !.

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

La Palun ZA la Palun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During this Occitan ball for all ages, Chantal Taulelle, Claude Pisaneschi and Alain Griotto will lead you in a variety of traditional dances. You don’t have to be a dance connoisseur, and you don’t even have to be accompanied to have fun!

Durante este baile occitano para todas las edades, Chantal Taulelle, Claude Pisaneschi y Alain Griotto le guiarán en una variedad de danzas tradicionales. No hace falta ser un experto en baile, ni siquiera traer a un amigo, para disfrutar

Bei diesem okzitanischen Tanz für alle Altersgruppen werden Sie von Chantal Taulelle, Claude Pisaneschi und Alain Griotto zu verschiedenen traditionellen Tänzen angeleitet. Sie müssen kein Experte sein und auch keine Begleitung mitbringen, um sich zu amüsieren!

