– Animations

– Animation musicale

– Arrivée du Père Noël

– Exposants de qualité

– Repas de Noël (Apéritif muscat de Noël)..

Christmas market in La Palme

– Entertainment

– Musical entertainment

– Santa Claus arrival

– Quality exhibitors

– Christmas meal (Christmas Muscat aperitif). Mercado de Navidad en La Palme

– Entretenimiento

– Animación musical

– Llegada de Papá Noel

– Expositores de calidad

– Comida de Navidad (aperitivo navideño a base de moscatel) Weihnachtsmarkt in La Palme

– Animationen

– Musikalische Unterhaltung

– Ankunft des Weihnachtsmanns

– Aussteller von hoher Qualität

