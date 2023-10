PRINCE OF SPEED D’AUTOMNE La Palme, 15 septembre 2023, La Palme.

La Palme,Aude

Championnat du Monde de vitesse à la voile qui se déroule sur la plage sauvage du Rouet de La Palme.

Les compétitions se dérouleront, selon les conditions de vent, entre le 15 septembre et le 15 octobre 2023.

Spot unique en Europe, grâce à la direction du vent pour toutes pratiques de voile, les riders sont toujours motivés à établir de nouveaux records !.

2023-09-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 20:00:00. .

La Palme 11480 Aude Occitanie



World Sailing Speed Championship held on the wild Rouet beach at La Palme.

Depending on wind conditions, the competitions will take place between September 15 and October 15, 2023.

A unique spot in Europe, thanks to the wind direction for all sailing practices, riders are always motivated to set new records!

Campeonato del Mundo de Velocidad a Vela celebrado en la salvaje playa de Rouet, en La Palme.

Las competiciones tendrán lugar, dependiendo de las condiciones del viento, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2023.

Un lugar único en Europa, gracias a la dirección del viento para todas las prácticas de vela, ¡los pilotos siempre están motivados para establecer nuevos récords!

Weltmeisterschaft im Schnellsegeln, die am wilden Strand von Le Rouet in La Palme stattfindet.

Die Wettkämpfe finden je nach Windverhältnissen zwischen dem 15. September und dem 15. Oktober 2023 statt.

Als einzigartiger Spot in Europa, dank der Windrichtung für alle Segelpraktiken, sind die Rider immer motiviert, neue Rekorde aufzustellen!

Mise à jour le 2023-09-29 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi