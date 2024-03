La Pallia Marche à Coulon Rue André Cramois, 79510 Coulon Coulon, samedi 6 avril 2024.

La Pallia Marche à Coulon Rue André Cramois, 79510 Coulon Coulon Deux-Sèvres

Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre dans le Marais Poitevin !

L’association Être-là / ASP L’Estuaire vous invite à venir marcher en soutien aux soins palliatifs. La Pallia Marche est l’occasion de découvrir l’association, ses missions et de rencontrer ses bénévoles engagés ! Rencontrez les bénévoles de l’association Être-là / ASP L’Estuaire et interrogez-les sur leurs missions, ils seront ravis de vous répondre ! Forum des soins palliatifs avec le Centre Hospitalier de Niort pour rencontrer des professionnels et explorer différentes méthodes utilisées auprès des patients. Un parcours interactif tout au long des 6 premiers kilomètres avec un quiz pour en découvrir davantage sur les soins palliatifs et tester vos connaissances ! 3 3 EUR.

Début : 2024-04-06 08:30:00

fin : 2024-04-06 14:00:00

Rue André Cramois, 79510 Coulon Parking de L’autremont

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine marche.etrela@gmail.com

