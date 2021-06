LA PALETTE DU PEINTRE Belfort, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Belfort.

LA PALETTE DU PEINTRE 2021-07-05 – 2021-07-05 rue Xavier Bauer Musée d’Histoire

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR De nos jours, on peut trouver de la peinture toute prête en magasin. À l’époque, les peintres fabriquaient leurs couleurs à partir de pigments naturels (insectes, os calciné, ocre, safran, etc.) broyés puis mélangés, avant de les préparer sur leur palette et les appliquer sur la toile…Et si on fabriquait nous-même notre peinture en faisant nos propres mélanges ?

5 juillet (atelier quatre mains)

3 août (atelier adultes uniquement) Sur réservation obligatoire. Port du masque obligatoire

Animation durant toute la journée, repas tiré du sac ou au restaurant de la Citadelle

