La palette du jardinier | Atelier, 7 mai 2022

La palette du jardinier | Atelier

2022-05-07 08:45:00 – 2022-05-08 17:30:00

Atelier de 2 jours – 7 et 8 mai

Les vivaces ont une place bien particulière dans la palette du jardinier. Elles offrent leurs multiples facettes de couleurs de fleurs, de parfums et de textures des feuillages. Bernard Messerli, paysagiste et ancien conservateur des jardins du château de Prangins en Suisse , nous invite à découvrir ce que nous content les vivaces avec leur cycle de vie particulier (parlons racines et autres partie souterraines…) et leur longue histoire culturelle illustrée par l’exemple du potager historique du château de Prangins. Les participantes et participants seront invités à visiter des jardins remarquables pour l’emploi des vivaces au cours des deux journées. Les propriétaires leur révéleront leurs secrets pour leur choix, leur mise en place et leur entretien pour structurer les plates-bandes de leur jardin et renouveler leur intérêt tout au long des saisons. Ce programme s’achèvera par des ateliers de jardinage au hameau de Saint Antoine pour une mise en pratique des conseils glanés au cours des deux journées.

8h45-17h30 et 9h30-16h30

Rendez-vous au hameau de Saint Antoine à Lanrivain (22). Un parking est à votre disposition.

Visite d’un jardin remarquable par sa propriétaire.

Ateliers et conseils de jardinage avec les vivaces au Hameau de Saint Antoine.

Les déplacements entre le site du hameau de St Antoine à Lanrivain et le jardin visité se feront avec les voitures particulières. Un covoiturage pourra s’organiser le matin sur le site du Hameau de Saint Antoine.

Prévoir son pique-nique.

Org. Lieux Mouvants

