Forum Emploi : la création d’entreprise, une alternative à l’emploi salarié Mardi 4 avril, 13h00 La Palestre, 36 rue Antoine Fratacci, Vanves

Ce forum s’adresse à tous les habitants de GPSO demandeurs d’emploi, particulièrement les jeunes et les seniors.

Un forum dédié à la création d’entreprise

Face à l’engouement suscité par la création d’entreprise (un million de nouveaux entrepreneurs dont 61% en micro-entreprise enregistré en 2022), la Ville de Vanves répond à la demande en organisant son 2e Forum de l’emploi ciblé sur la création d’entreprise, une alternative de plus en plus privilégiée par les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, en recherche d’un challenge professionnel, et les seniors, motivés par une nouvelle dynamique de travail.

De nombreux acteurs et partenaires présents

Parrainé par Matthieu Stefani, créateur de la société vanvéenne Placeshaker, et aménagé sous forme de mini-expo, le 2e Forum de l’emploi de Vanves regroupera en un lieux unique de nombreux partenaires spécialisés dans l’accompagnement à la création d’entreprise.

Des conseillers Pôle emploi et des membres de l’Adie, spécialiste du micro-crédit, pourront répondre à toutes les questions en termes d’aide au financement de nouvelles activités. Des représentants de la CCI (chambre de commerce et de l’industrie) des Hauts-de-Seine seront là pour informer sur les différents stages et ateliers proposés pour accompagner les créateurs d’entreprise. La CMA (chambre des métiers et de l’artisanat) IDF-Hauts-de-Seine, spécialisée dans la création ou la reprise d’une activité artisanale, sera également présente à La Palestre.

Au niveau local, le Challenger club de Vanves et le nouveau Réseau d’entrepreneurs vertueux apporteront de précieux conseils aux porteurs de projet.

La dimension sociale et solidaire n’est pas oubliée, grâce à la présence de France active, un réseau d’entrepreneurs experts dans ce secteur économique.

A noter, enfin, la mise en place d’un jeu de plateau, animé par Crésus, destiné à sensibiliser le public de façon ludique aux enjeux de la création et de la gestion d’une entreprise.

La Palestre, 36 rue Antoine Fratacci, Vanves

2023-04-04T13:00:00+02:00 – 2023-04-04T17:00:00+02:00

