La Palestine de fil en aiguille – « 2022, année des textiles du monde » Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

La Palestine de fil en aiguille – « 2022, année des textiles du monde » Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie, 4 mars 2022, Roubaix. La Palestine de fil en aiguille – « 2022, année des textiles du monde »

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie, le vendredi 4 mars à 19:00

Dans le cadre de « 2022, année des textiles du monde », le Bureau d’Art et de Recherche vous propose de découvrir les traditions textiles de la broderie palestinienne à travers la projection de « _La Palestine, de fil en aiguille_ » de Carol Mansour, suivie d’un temps d’échange avec le public. Ce moment sera l’occasion de faire entendre des paroles, des témoignages de femmes de la diaspora en rapport avec ces traditions défendues et transmises par leurs mères.

Gratuit

Projection de « La Palestine, de fil en aiguille » de Carol Mansour et échange au Bureau d’Art et de Recherche Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie Adresse 112 avenue jean lebas, Roubaix Ville Roubaix lieuville Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie Roubaix Departement Nord

Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

La Palestine de fil en aiguille – « 2022, année des textiles du monde » Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 2022-03-04 was last modified: by La Palestine de fil en aiguille – « 2022, année des textiles du monde » Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie 4 mars 2022 Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix roubaix

Roubaix Nord