Gannat Allier Dans le cadre de la Fête de la Science ( 30 ans) , Paléopolis propose des ateliers fouilles en famille, une visite guidée, un paléocafé…réservation possible par mail ou téléphone. contact@paleopolis-parc.com +33 4 70 90 16 00 http://www.paleopolis-parc.com/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Lieu Gannat