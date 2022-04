La Pala d’Or Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

La Pala d’Or Biarritz, 13 mai 2022, Biarritz. La Pala d’Or Fronton couvert Plaza berri 42 avenue Foch Biarritz

2022-05-13 18:45:00 – 2022-05-13 Fronton couvert Plaza berri 42 avenue Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques THÈME PAYS BASQUE : Lors de cette soirée, au fronton emblématique de Plaza Berri, vous assisterez sur la cancha à des animations et dégustations aux couleurs du pays basque. 1 ères partie à 19H00 : FUSTO – IBAI PÉREZ vs GAUBEKA – IMANOL

2ème partie à 20h00 : NÉCOL – BREFEL vs MALDONADO – URRUTIA THÈME PAYS BASQUE : Lors de cette soirée, au fronton emblématique de Plaza Berri, vous assisterez sur la cancha à des animations et dégustations aux couleurs du pays basque. 1 ères partie à 19H00 : FUSTO – IBAI PÉREZ vs GAUBEKA – IMANOL

2ème partie à 20h00 : NÉCOL – BREFEL vs MALDONADO – URRUTIA +33 5 59 22 44 66 THÈME PAYS BASQUE : Lors de cette soirée, au fronton emblématique de Plaza Berri, vous assisterez sur la cancha à des animations et dégustations aux couleurs du pays basque. 1 ères partie à 19H00 : FUSTO – IBAI PÉREZ vs GAUBEKA – IMANOL

2ème partie à 20h00 : NÉCOL – BREFEL vs MALDONADO – URRUTIA PPF Sports

Fronton couvert Plaza berri 42 avenue Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Fronton couvert Plaza berri 42 avenue Foch Ville Biarritz lieuville Fronton couvert Plaza berri 42 avenue Foch Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

La Pala d’Or Biarritz 2022-05-13 was last modified: by La Pala d’Or Biarritz Biarritz 13 mai 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques